«Аризона» одержала победу над «Чикаго» «Блэкхокс» потерпели третье поражение подряд.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» была сильнее «Чикаго» со счетом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1).

В составе победителей дубль оформил Клейтон Келлер. Винс Хиностраза оформил ассистентский хет-трик.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на площадке 17 минут, очков не набрал и закончил встречу с показателем полезности «+2».

В таблице Тихоокеанского дивизиона «Койотис» занимают второе место. Команда набрала 42 очка. «Чикаго» - последний в Центральном дивизионе (30).

15 декабря «Аризона» примет «Нью-Джерси», а «Блэкхокс» сыграют в гостях с «Сент-Луисом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Чикаго» — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Голы: Грабнер, 3. Келлер, 6, 58. Ричардсон, 16. Шмальц, 29. — Тэйвз, 27. Строум, 53.