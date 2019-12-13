«Аризона» одержала победу над «Чикаго»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» была сильнее «Чикаго» со счетом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1).
В составе победителей дубль оформил Клейтон Келлер. Винс Хиностраза оформил ассистентский хет-трик.
Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на площадке 17 минут, очков не набрал и закончил встречу с показателем полезности «+2».
В таблице Тихоокеанского дивизиона «Койотис» занимают второе место. Команда набрала 42 очка. «Чикаго» - последний в Центральном дивизионе (30).
15 декабря «Аризона» примет «Нью-Джерси», а «Блэкхокс» сыграют в гостях с «Сент-Луисом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Чикаго» — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
Голы: Грабнер, 3. Келлер, 6, 58. Ричардсон, 16. Шмальц, 29. — Тэйвз, 27. Строум, 53.
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