«Лос-Анджелес» в гостях был сильнее «Анахайма» «Кингз» одержали вторую победу подряд.

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«Анахайм» уступил «Лос-Анджелесу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

Победную шайбу во втором периоде забросил Джефф Картер.

Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин участия в матче не принимал.

Команды замыкают турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм» занимает седьмую строчку, имея в активе 30 очков, «Лос-Анджелес» - восьмую (28).

15 декабря «Анахайм» примет «Рейнджерс», а «Кингз» сыграют в гостях с «Питтсбургом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Грант, 46. — Лафф, 19. Картер, 25.