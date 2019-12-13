«Лос-Анджелес» в гостях был сильнее «Анахайма» - Советский спорт
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13 декабря 2019 09:29ХоккейНечаев Юрий

«Лос-Анджелес» в гостях был сильнее «Анахайма»

«Кингз» одержали вторую победу подряд.

«Анахайм» уступил «Лос-Анджелесу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

Победную шайбу во втором периоде забросил Джефф Картер.

Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин участия в матче не принимал.

Команды замыкают турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм» занимает седьмую строчку, имея в активе 30 очков, «Лос-Анджелес» - восьмую (28).

15 декабря «Анахайм» примет «Рейнджерс», а «Кингз» сыграют в гостях с «Питтсбургом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Грант, 46. — Лафф, 19. Картер, 25.

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