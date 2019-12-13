«Лос-Анджелес» в гостях был сильнее «Анахайма»

«Анахайм» уступил «Лос-Анджелесу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
Победную шайбу во втором периоде забросил Джефф Картер.
Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин участия в матче не принимал.
Команды замыкают турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм» занимает седьмую строчку, имея в активе 30 очков, «Лос-Анджелес» - восьмую (28).
15 декабря «Анахайм» примет «Рейнджерс», а «Кингз» сыграют в гостях с «Питтсбургом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Грант, 46. — Лафф, 19. Картер, 25.
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