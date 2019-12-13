Панарин признан первой звездой дня в НХЛ Лига объявила имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

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Первой звездой дня признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

В игре против «Сан-Хосе» (6:3) форвард оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу. Всего на его счету 41 (18+23) очко в 31 игре текущего сезона.

Второй звездой стал вратарь «Ванкувера» Якоб Маркстрем, отразивший все 43 броска по своим воротам в матче с «Каролиной» (1:0 ОТ).

Замкнул тройку капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. Нападающий оформил дубль в игре против «Бостона» (3:2).