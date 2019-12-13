Артемий Панарин: Завтра я буду наслаждаться хет-триком Россиянин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу своей команды над «Сан-Хосе» (6:3).

«Завтра я буду наслаждаться хет-триком. Периодами мы играли хорошо, а периодами - не очень. Победа на выезде особенно хороша, потому что играть в гостях всегда сложно», - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» Панарин оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу. Всего на его счету 41 (18+23) очко в 31 игре текущего сезона.

«Рейнджерс» набрали 33 очка и расположились на шестой строчке Столичного дивизиона.

15 декабря команда из Нью-Йорка в гостях сыграет с «Анахаймом».