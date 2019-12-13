Кравцов вернулся в «Рейнджерс» Клуб НХЛ воспользовался условием договора с игроком.

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов возвращается в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает официальный сайт челябинского клуба.

Сообщается, что клуб Национальной хоккейной лиги воспользовался пунктом договора, согласно которому он может вернуть форварда в любой момент. Отметим, что в 2018 году «Рейнджерс» выбрал Виталия в первом раунде драфта новичков.

В нынешнем сезоне форвард провёл за «Трактор» 11 матчей и отметился 3 (2+1) очками по системе «гол+пас».

Всего в КХЛ Кравцов сыграл в 125 матчах, забросив 21 шайбу и отдав 24 ассиста.