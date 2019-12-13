Алексей Кудашов: Матч с командой Чехии начнет Сорокин

– С командой Чехии начнет Сорокин. Мы будем досконально разбирать сборную Чехии. Это очень хорошая команда, которая надежна в обороне и хороша в атаке, – цитирует главного тренера российской команды Алексея Кудашова ТАСС.
Напомним, что в первой встрече на турнире с командой Швеции (3:4) ворота сборной России защищал Александр Самонов, который был заменен на Сорокина после третьей пропущенной шайбы в начале второго периода.
Россия сыграет с Чехией на «ЦСКА Арене» в 15:00 в субботу 14 декабря.
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