Майоне подписал пробный контракт с минским «Динамо» Защитник запомнился яркой игрой в составе рижского «Динамо».

Минское «Динамо» заключило пробное соглашение с 29-летним канадским защитником Мэттью Майоне. Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Напомним, что предыдущим клубом защитника был «Куньлунь Ред Стар», в котором он сыграл в 16 матчах и отметился тремя ассистами. Однако в октябре этого года с ним досрочно расторгли контракт.

В сезоне 2018/2019 Майоне выступал за рижское «Динамо» – на его счету 58 проведенных встреч 46 (11+35) очков по системе «гол+пас».