Олимпийская сборная России проиграла Швейцарии, пропустив восемь шайб Хоккеисты олимпийской сборной России уступили команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире со счетом 2:8.

В составе швейцарской сборной заброшенными шайбами отметились Томас Рюфенахт (8-я минута), Ромен Леффель (13, 47, 49 и 52), Венсан Праплан (30), Алессио Бертаджия (47) и Тристан Шервай (60). У российской команды отличились Олег Погоришный (53) и Александр Дергачев (54).