Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Нью-Джерси» Российский форвард набрал очки в четвертом матче подряд.

«Колорадо» нанес поражение «Нью-Джерси» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан голкипер Павел Францоуз, отразивший 37 из 38 бросков.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал автором второго гола «лавин». Теперь на его счету 10 (6+4) очков в 28 матчах. Причем 24-летний российский нападающий набирает очки в четырех играх подряд.

«Колорадо» одержал восьмую победу в девяти матчах, в рамках которых неизменно набирает очки.

Благодаря этой победе «Колорадо» вышел на первое место в Западной конференции. У «Нью-Джерси», потерпевшего седьмое поражение подряд, осталось 23 очка и предпоследнее место на Востоке.

В следующих матчах 14 декабря «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Аризоной», а 16 декабря «Колорадо» – с «Сент-Луисом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Нью-Джерси» – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Ландеског, 12. Ничушкин, 28. Маккиннон, 60 – Мюллер, 56.