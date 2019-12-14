Юниорская сборная России крупно проиграла США на Мировом кубке вызова Российская команда пропустила семь шайб.

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Юниорская сборная России по хоккею (U18) потерпела поражение от США (2:7) в матче Мирового кубка вызова в Доусон Крик.

В составе российской команды шайбы забросили Илья Рычков и Никита Буруянов.

Напомним, ранее на турнире Россия победила «Канаду Восток» (3:2 OT), проиграла Чехии (3:4 OT) и команде «Канада Запад» (0:1 Б).

С четырьмя очками сборная России заняла третье место и теперь в полуфинале сыграет с Чехией. В другом матче соперниками станут США и «Канада Восток».

Доусон Крик (Канада)

Мировой кубок вызова

Групповой этап

США – Россия – 7:2 (1:0, 2:1, 4:1)

Голы: Рычков, 22. Буруянов, 58.