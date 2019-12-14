Финляндия уверенно переиграла Швецию на «Кубке Первого канала»

Сборная Финляндии нанесла поражение Швеции (5:1) в матче второго тура второго этапа Еврохоккейтура – «Кубка Первого канала» в Москве.
«Тре крунур» открыли счет благодаря Даниэлю Брудину, после чего финны забросили пять шайб подряд. Отметим, что новичок СКА Миро Аалтонен набрал 3 (1+2) очка.
Финляндия набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу «Кубка Первого канала», у Швеции осталось три очка и второе место.
В воскресенье в заключительном туре Швеция сыграет с Чехией в Москве, а Финляндия проведет матч с Россией на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Москва
Еврохоккейтур
2-й этап
«Кубок Первого канала»
2-й тур
Финляндия – Швеция – 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
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