Финляндия уверенно переиграла Швецию на «Кубке Первого канала» Финны вышли в лидеры турнира.

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Сборная Финляндии нанесла поражение Швеции (5:1) в матче второго тура второго этапа Еврохоккейтура – «Кубка Первого канала» в Москве.

«Тре крунур» открыли счет благодаря Даниэлю Брудину, после чего финны забросили пять шайб подряд. Отметим, что новичок СКА Миро Аалтонен набрал 3 (1+2) очка.

Финляндия набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу «Кубка Первого канала», у Швеции осталось три очка и второе место.

В воскресенье в заключительном туре Швеция сыграет с Чехией в Москве, а Финляндия проведет матч с Россией на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Москва

Еврохоккейтур

2-й этап

«Кубок Первого канала»

2-й тур

Финляндия – Швеция – 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)