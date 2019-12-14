Миро Аалтонен: Переход в СКА – это хороший шанс для меня подняться на следующий уровень Финн перешел из «Витязя» в СКА.

Форвард сборной Финляндии Миро Аалтонен после матча «Кубка Первого канала» со Швецией (5:1) высказался о своем обмене из «Витязя» в СКА.

«Думаю, переход в СКА – это хороший шанс для меня подняться на следующий уровень, – приводит «Р-Спорт» слова 26-летнего финна. – СКА – это один из ведущих клубов лиги. Это хороший шанс вырасти».

В нынешнем сезоне Аалтонен набрал 24 (9+15) очка в 34 матчах регулярного чемпионата. Ранее он выступал за «Витязь» в сезоне-2016/2017, после чего вернулся в команду спустя сезон, проведенный в Северной Америке.

12 декабря «Витязь» обменял нападающего в СКА на права на форварда Понтуса Оберга.