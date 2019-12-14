Стал известен состав сборной России на матч с Чехией - Советский спорт
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14 декабря 2019 14:00ХоккейЛипкин Антон

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией

Начало игры – 15:00 (мск).

Тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Кудашовым определился с составом команды на матч с Чехией во втором туре второго этапа Еврохоккейтура – «Кубка Первого канала» в Москве.

Голкиперы: Илья Сорокин, Александр Самонов;
1-я пятерка: Никита Нестеров – Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко – Вадим Шипачев – Кирилл Капризов;
2-я пятерка: Рушан Рафиков – Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко – Кирилл Семенов – Антон Бурдасов;
3-я пятерка: Андрей Миронов – Алексей Марченко, Владимир Ткачев – Владимир Ткачев – Никита Сошников;
4-я пятерка: Никита Лямкин – Григорий Дронов, Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Евгений Кетов, Богдан Якимов.

Начало матча Россия – Чехия на арене «Парк легенд» – 15:00 (мск).

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