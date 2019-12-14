Голкипер сборной Финляндии забил гол в матче со Швецией Франс Туохимаа броском через всю площадку поразил пустые ворота.

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Голкипер сборной Финляндии Франс Туохимаа забил гол в матче со Швецией (5:1) во втором туре второго этапа Еврохоккейтура – «Кубка Первого канала» в Москве.

На 59-й минуте 28-летний вратарь броском через всю площадку поразил пустые ворота «тре крунур» и установил окончательный счет в матче.

Отметим, что для Туохимаа эта игра стала первой за национальную команду. В нынешнем сезоне он выступает за ХИФК.

В составе сборной Финляндии 3 (1+2) очка набрал новичок СКА Миро Аалтонен.

Финляндия набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу «Кубка Первого канала». В воскресенье в заключительном туре команда проведет матч с Россией на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.