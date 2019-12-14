Юкка Ялонен: Завтра против России мы сыграем лучше, чем в прошлом году Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен – о предстоящем матче против сборной России в рамках Кубка Первого канала.

- В прошлом году мы очень хорошо провели первый период, но не смогли забросить, и потом сборная России использовала свои моменты и забила несколько «легких» голов. Я думаю, что тогда у нас было меньше уверенности, чем сейчас. Завтра мы сыграем лучше, - приводит слова Ялонена ТАСС.

Отметим, что на прошлогоднем турнире финская сборная уступила российской команде со счетом 0:5.

Добавим, что встреча пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».

Напомним, что сборная Финляндии, обыграв в субботу команду Швеции 5:1, набрала четыре очка и вышла в лидеры турнира. Сборная России, проиграв шведам (4:3) в первом матче Кубка, сегодня сыграет против команды Чехии.