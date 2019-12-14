Голкипер сборной Финляндии – о своем голе: Восхитительное чувство, чувство сюрреальности - Советский спорт
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14 декабря 2019 14:20ХоккейЛипкин Антон

Голкипер сборной Финляндии – о своем голе: Восхитительное чувство, чувство сюрреальности

Франс Туохимаа отправил шайбу в пустые ворота шведов.

Голкипер сборной Финляндии Франс Туохимаа после матча со Швецией (5:1) на «Кубке Первого канала» в Москве высказался о своей заброшенной шайбе.

На 59-й минуте 28-летний вратарь броском через всю площадку поразил пустые ворота «тре крунур» и установил окончательный счет в матче.

«Это мой первый гол в жизни, несколько раз я пробовал забить, но не удавалось, – приводит «Р-Спорт» слова Туохимаа. – И это моя первая игра за сборную, так что у меня нет слов. Восхитительное чувство, чувство сюрреальности, если честно».

Финляндия набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу «Кубка Первого канала». В воскресенье в заключительном туре команда проведет матч с Россией на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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