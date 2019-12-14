Юкка Ялонен – о голе вратаря: Для Туохимаа это был первый матч в сборной, просто невероятно Голкипер финнов забил в пустые ворота шведов.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен после матча со Швецией (5:1) на «Кубке Первого канала» в Москве прокомментировал гол вратаря команды Франса Туохимаа.

На 59-й минуте 28-летний вратарь броском через всю площадку поразил пустые ворота «тре крунур» и установил окончательный счет в матче.

«Я видел такое только один или два раза в своей жизни за 30 лет тренерской карьеры, – приводит «Р-Спорт» слова Ялонена. – Это была первая игра для Туохима в сборной, так что это просто невероятно!»

Финляндия набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу «Кубка Первого канала». В воскресенье в заключительном туре команда проведет матч с Россией на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.