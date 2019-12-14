«Рейнджерс» объявили о возвращении Кравцова и отправили игрока в фарм-клуб Форвард возвращается в Северную Америку после полутора месяцев в «Тракторе».

«Рейнджерс» сообщили о том, что форвард Виталий Кравцов вернулся в систему клуба и отправлен в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк».

OFFICIAL: #NYR have recalled Vitali Kravtsov from Traktor (KHL) and have assigned him to @WolfPackAHL. pic.twitter.com/gcP4jV9BM3 — New York Rangers (@NYRangers) December 13, 2019

19-летний российский нападающий начал сезон в АХЛ и в пяти матчах за «волков» отметился одной результативной передачей.

В конце октября Кравцов на правах аренды вернулся в «Трактор» и в 11 матчах набрал 3 (2+1) очка, после чего был отправлен в ВХЛ, где в трех матчах за «Челмет» сделал две результативные передачи.

На этой неделе стало известно о том, что форвард разорвал контракт с «Трактором», чтобы вернуться в Северную Америку.

Напомним, «Рейнджерс» выбрали Кравцова в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером.

В ближайшем матче 14 декабря «Рейнджерс» сыграют с «Лихай Вэлли Фантомс».