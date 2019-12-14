«Рейнджерс» объявили о возвращении Кравцова и отправили игрока в фарм-клуб

«Рейнджерс» сообщили о том, что форвард Виталий Кравцов вернулся в систему клуба и отправлен в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк».
19-летний российский нападающий начал сезон в АХЛ и в пяти матчах за «волков» отметился одной результативной передачей.
В конце октября Кравцов на правах аренды вернулся в «Трактор» и в 11 матчах набрал 3 (2+1) очка, после чего был отправлен в ВХЛ, где в трех матчах за «Челмет» сделал две результативные передачи.
На этой неделе стало известно о том, что форвард разорвал контракт с «Трактором», чтобы вернуться в Северную Америку.
Напомним, «Рейнджерс» выбрали Кравцова в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером.
В ближайшем матче 14 декабря «Рейнджерс» сыграют с «Лихай Вэлли Фантомс».
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