«Рейнджерс» объявили о возвращении Кравцова и отправили игрока в фарм-клуб

«Рейнджерс» сообщили о том, что форвард Виталий Кравцов вернулся в систему клуба и отправлен в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк».

OFFICIAL: #NYR have recalled Vitali Kravtsov from Traktor (KHL) and have assigned him to @WolfPackAHL. pic.twitter.com/gcP4jV9BM3