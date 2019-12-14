Франс Туохима: Это мой первый гол в жизни, и первая игра за сборную, так что у меня нет слов Голкипер сборной Финляндии прокомментировал заброшенную шайбу в матче Кубка Первого канала против команды Швеции (5:1).

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- Это мой первый гол в жизни, несколько раз я пробовал забить, но не удавалось. И это моя первая игра за сборную, так что у меня нет слов. Восхитительное чувство, чувство сюрреальности, если честно. Определенно, это один из самых ярких моментов в моей жизни, - приводит слова голкипера «РИА Новости».

Напомним, что в заключительном матче турнира сборная Финляндии сыграет против российской команды.

Добавим, что встреча пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».