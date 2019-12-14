Сборная России по буллитам обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала Хоккеисты сборной России обыграли в серии буллитов Чехию во втором матче Кубка Первого канала.

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Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу российской команды. В основное время матча у сборной России заброшенными шайбами отметились Андрей Кузьменко (3-я минута), Михаил Григоренко (18) и Игорь Ожиганов (49), у чешской команды отличились Лукаш Седлак (22), Томаш Филиппи (35) и Гинек Зогорна (48).

В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Владимир Ткачев.

Напомним, что в первом матче на турнире российская команда уступила Швеции (3:4), а чешская сборная в овертайме обыграла Финляндию (4:3 ОТ).

После этой встречи сборная Чехии, набрав три очка расположилась, на втором месте в турнирной таблице. Сборная России, имея в активе два очка, занимает четвертую строчку.

В заключительном матче турнира российская команда встретится в воскресенье с Финляндией, а сборная Чехии в тот же день сыграет против Швеции.

Россия – Чехия – 4:3 Б (2:0, 0:2, 1:1)

Голы: 1:0 - Кузьменко (Лямкин, 02:09), 2:0 - Григоренко (Войнов, Шипачев, 17:44, бол.), 2:1 - Седлак (Яшкин, Крейчик, 21:43), 2:2 Филиппи (Затевич, Секач, 35:24), 2:3 - Зогорна (Зогорна, Клок, 47:28), 3:3 - Ожиганов (Ткачев, 48:48), 4:3 - Ткачев (65:00, п.бул.).

Вратари: Сорокин – Грубец.

Броски: 21-26.

Штраф: 6-6.