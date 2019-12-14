Андрей Миронов: В матче с чехами нам надо разобрать нюансы в кратчайшие сроки Защитник сборной России Андрей Миронов после победы над чехами на Кубке Первого канала в серии буллитов (4:3) отметил, что родные стены помогли сегодня победить.

- Что надо учесть, чтобы в следующей игре не было такой ситуации?

- Мы хорошо играли в и предыдущий матч и этот в последние два периода, но пропустили не нужные шайбы. Были нюансы, которые надо в кратчайшие сроки разобрать. В Питере будет ранняя игра. Нам необходимо постояно ее провести и победить.

- Домашние стены помогают или наоборот больше ответственности?

- Конечно, помогают. Но там все вместе складывалось. На матчи приходило по двенадцать тысяч зрителей, а в Питере будет еще больше, я уверен. Это заводит и помогает нам.