Андрей Миронов: В матче с чехами нам надо разобрать нюансы в кратчайшие сроки

- Что надо учесть, чтобы в следующей игре не было такой ситуации?
- Мы хорошо играли в и предыдущий матч и этот в последние два периода, но пропустили не нужные шайбы. Были нюансы, которые надо в кратчайшие сроки разобрать. В Питере будет ранняя игра. Нам необходимо постояно ее провести и победить.
- Домашние стены помогают или наоборот больше ответственности?
- Конечно, помогают. Но там все вместе складывалось. На матчи приходило по двенадцать тысяч зрителей, а в Питере будет еще больше, я уверен. Это заводит и помогает нам.
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