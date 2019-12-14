Дмитрий Яшкин: Было странно играть против Шипачева Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин поделился своим мнением о матче с Россией на Кубке Первого канала.

- Что стало ключевым фактором в сегодняшнем матче? Получились разные периоды по счету – 2:0, потом 0:2.

- Думаю, что все было равномерно. Надо было реализовывать свои моменты.

- Расскажите, как пытались переиграть Сорокина, когда пробивали ваш буллит?

- Как видели (улыбается).

- Сегодня вы играли против Шипачева, с которым выступаете в «Динамо» в одном звене. Насколько его игра бросается в гала, когда играете против него?

- Я постоянно его замечал на площадке. Мы вместе с ним работаем каждый день. Было немного странно видеть его по другую сторону баррикад. Он сегодня хорошо сыграл, молодец. Впрочем, как всегда.

- Вы лучший игрок КХЛ по силовым приемам. Если бы удалось его поймать на силовой прием, стали бы это делать?

- Поймал бы.