Алексей Кудашов: Нужно было увеличивать преимущество, а мы дали чехам вернуться Главный тренер сборной России прокомментировал победу команды в матче с командой Чехии (4:3 Б), который состоялся в рамках Кубка Первого канала.

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- Решающий момент – это когда во втором периоде мы пропустили контратаку и сами не использовали свои моменты. Нужно было увеличивать преимущество, а мы дали чехам вернуться, поэтому такая нервная игра получилась, - цитирует Жиркова «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче на турнире российская команда уступила Швеции (3:4).

В заключительном матче турнира сборная России встретится с Финляндией