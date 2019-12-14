Михаил Григоренко: Финны? Мы их не боимся

«Начали мы второй неплохо, но упустили кучу моментов. Чехи перехватили инициативу. Но хорошо, что выиграли по буллитам. Мой гол? Шипачев классно отдал – мы как раз вчера тренировали это. Устала ли наша тройка? Нет. Матч тяжелый, но ничего страшного. Завтра будем играть на открытом воздухе – будет крутое зрелище, ждем. Финны? Они – хорошие соперники, но мы никого не боимся. Постараемся не нервничать и сразу войти в игру. Нам нужно быть более собранными в зоне обороны», - сказал Григоренко.
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