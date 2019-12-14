Дмитрий Яшкин: Секреты Шипачева никому не расскажу! Форвард сборной Чехии о матче против России на Кубке Первого канала.

«Знали, что нужно давить, но жаль, что не удалось обыграть Россию. Они пытались меняться, а мы ловить их на этих сменах. Момент в концовке основного? Да, я знал, что Войнов, отыграв две минуты в атаке, не сможет остановить меня – откуда у него силы? Решил попробовать бросить по воротам Сорокина, хоть и было шесть секунд – шанс есть всегда! Обидно, что не получилось. Рассказал ли партнерам, как обыграть Шипачева? Было непривычно играть против Вадима, но я был готов к этому. А партнеры и так знают, как им играть.Секреты Шипачева рассказывать никому не буду» - сказал нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин.