Вячеслав Войнов: Старались все время быть в тонусе, понимали, что нужно выигрывать Защитник сборной России Вячеслав Войнов прокомментировал победу команды в матче с командой Чехии (4:3 Б), который состоялся в рамках Кубка Первого канала.

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- Мы старались все время быть в тонусе, все понимали, что нужно выигрывать, что не нужно убирать ногу с педали газа, но так получилось. Расстроились, что упустили преимущество, но старались вернуться в игру, - передает слова Войнова «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче на турнире российская команда уступила Швеции (3:4).

В заключительном матче турнира сборная России встретится с Финляндией.