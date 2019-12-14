Владислав Третьяк: Есть ошибки, но они есть у всех, главное, что победили Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу национальной команды в матче с командой Чехии (4:3 Б), который состоялся в рамках Кубка Первого канала.

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- Были качели, немного не хватает мастерства в реализации, промахи в защите, но это все наживное. Самое главное, что почувствовали победу, состав неплохой, но надо еще работать. Есть ошибки, но они есть у всех, главное, что победили, - передает слова Третьяка «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче на турнире российская команда уступила Швеции (3:4).

В заключительном матче турнира сборная России встретится с Финляндией.