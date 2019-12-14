Александр Кожевников: Сборная России играла неплохо, но с реализацией надо придумывать что-то новое Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о победе сборной России над Чехией (4:3 Б) в матче Кубка Первого канала.

- Наши ребята играли неплохо, молодцы, что победили и взяли два очка, но с реализацией моментов надо придумывать что-то новое. Нельзя же в численном большинстве играть на одного Григоренко, - цитирует Кожевникова «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче на турнире российская команда уступила Швеции (3:4). В заключительной игре сборная России встретится с Финляндией.