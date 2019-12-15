Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче против «Анахайма» Российский нападающий забивает в четвертой игре подряд.

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«Анахайм» обыграл «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 1:0).

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Артемий Панарин. Всего на его счету 42 (19+23) очка в 32 матчах текущего сезона. В послематчевой серии буллитов россиянин не смог реализовать свою попытку.

Павел Бучневич очков не набрал и заработал показатель полезности »+1».

Александр Георгиев на лед не выходил.

«Рейнджерс» занимают десятую строчку в таблице Восточной конференции. В активе команды 36 очков. «Анахайм» - 13-й на Западе (32).

17 декабря «Рейнджерс» на своем льду примут «Нэшвилл», а 18 декабря «Анахайм» сыграет в гостях с «Филадельфией».

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Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Рейнджерс» — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Силфверберг, 9 (бол.). Гудбрансон, 22. Линдхольм, 59 (бол.). — Зибанежад, 1, 42. Панарин, 4.

Победный буллит: Силфверберг