Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Нэшвилл» «Предаторз» потерпели второе поражение подряд.

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» на своем льду уступил «Баффало» со счетом 1:4 (0:0, 1:4, 0:0).

Самым результативным игроком матча стал российский нападающий «Старз» Александр Радулов, отдавший две результативные передачи. Форвард набрал 21 (9+12) очко в 33 матчах текущего сезона.

Ворота гостей защищал Антон Худобин, отразивший 37 из 38 бросков.

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает пятую строчку. Команда набрала 42 очка. «Нэшвилл» - 11-й (33).

Следующие матчи команды сыграют 17 декабря. «Старз» на своем льду примут «Эдмонтон», а «Предаторз» сыграют в гостях против «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Даллас» — 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)

Голы: Уотсон, 22. — Комо, 25 (мен.). Хинтц (Радулов), 27. Олексяк (Радулов), 33. Кольяно, 37.