Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Нэшвилл»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» на своем льду уступил «Баффало» со счетом 1:4 (0:0, 1:4, 0:0).
Самым результативным игроком матча стал российский нападающий «Старз» Александр Радулов, отдавший две результативные передачи. Форвард набрал 21 (9+12) очко в 33 матчах текущего сезона.
Ворота гостей защищал Антон Худобин, отразивший 37 из 38 бросков.
В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает пятую строчку. Команда набрала 42 очка. «Нэшвилл» - 11-й (33).
Следующие матчи команды сыграют 17 декабря. «Старз» на своем льду примут «Эдмонтон», а «Предаторз» сыграют в гостях против «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Даллас» — 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)
Голы: Уотсон, 22. — Комо, 25 (мен.). Хинтц (Радулов), 27. Олексяк (Радулов), 33. Кольяно, 37.