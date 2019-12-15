«Вашингтон» обыграл «Тампу», Самсонов признан первой звездой матча В девяти последних играх «Кэпиталз» одержали восемь побед.

Загрузка...

«Тампа» уступила «Вашингтону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (0:1, 1:0, 1:4).

В составе победителей Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов сделали по результативной передаче. Голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Во втором периоде россиянин получил травму и на площадке больше не появлялся. Защитник Михаил Сергачев провел на льду почти 22 минуты и завершил встречу с показателем полезности »-4».

В таблице Восточной конференции «Вашингтон» продолжает лидировать, набрав 53 очка. «Тампа» расположилась на девятом месте (35).

17 декабря «Кэпиталз» сыграют в гостях против »»Коламбуса», а днем позже «Лайтнинг» на своем льду примут «Оттаву».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Голы: Пойнт (Кучеров), 26. Рутта, 52. — Бэкстрем, 7. Эллер (Орлов), 42. Хетеуэй, 43. Оши (Кузнецов), 53. Уилсон, 59:21 (п.в.).