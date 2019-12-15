«Торонто» обыграл «Эдмонтон», Михеев забросил победную шайбу

«Эдмонтон» на своем льду уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).
Победную шайбу во втором периоде забросил российский нападающий гостей Илья Михеев. В активе форварда 18 очков (5+13) в 34 матчах текущего сезона.
«Ойлерз»занимают шестую строчку в таблице Западной конференции. В активе команды 40 очков. «Торонто» набрал 36 очков и расположился на 12-й позиции на Востоке.
17 декабря «Эдмонтон» сыграет в гостях против «Далласа», а на следующий день «Торонто» на своем льду примет «Баффало».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Чиассон, 47. — Керфут, 5. Михеев, 26. Готье, 54. Марнер, 59.
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