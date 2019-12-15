«Сент-Луис» обыграл «Чикаго», Барбашев получил травму - Советский спорт
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15 декабря 2019 08:05ХоккейНечаев Юрий

«Сент-Луис» обыграл «Чикаго», Барбашев получил травму

«Блэкхокс» потерпели четвертое поражение подряд.

«Сент-Луис» одержал волевую победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (0:0, 0:1, 4:2).

В начале третьего периода гости вели 3:0, однако удержать победу не смогли.

Российский нападающий «Блюзменов» Иван Барбашев провел на льду чуть более 11 минут игрового времени и результативными действиями не отметился. После матча главный тренер команды Крэйг Берюбе сообщил, что хоккеист получил травму верхней части тела. Степень серьезности повреждения врачи оценят позже.

В таблице Западной конференции «Сент-Луис» расположился на второй строчке. Команда набрала 46 очков. «Чикаго» занимает предпоследнее, 14-е место (30).

Следующие матчи команды проведут на своих площадках. 16 декабря «Чикаго» примет «Миннесоту», а 17 декабря «Сент-Луис» сыграет с «Колорадо».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 4:3 (0:0, 0:1, 4:2)

Голы: Бозак, 45, 54. Де ла Роус, 54. Фолк, 58. — Саад, 21, 41. Кейн, 45.

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