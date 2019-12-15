Главный тренер «Далласа»: Когда Радулов голоден, его не остановить

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал игру нападающего Александра Радулова.
«Сегодня Радулов был голоден, - цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ. - А в таких ситуациях он действует очень энергично и эффективно. Его сложно остановить. Он будет держаться за шайбу и сражаться за нее, и за это нужно отдать ему должное».
Напомним, в матче против «Нэшвилла» Радулов записал на свой счет две результативные передачи. Форвард набрал 21 (9+12) очко в 33 матчах текущего сезона.
В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает пятую строчку. Команда набрала 42 очка.
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