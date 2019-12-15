Главный тренер «Далласа»: Когда Радулов голоден, его не остановить «Даллас» обыграл «Нэшвилл» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал игру нападающего Александра Радулова.

«Сегодня Радулов был голоден, - цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ. - А в таких ситуациях он действует очень энергично и эффективно. Его сложно остановить. Он будет держаться за шайбу и сражаться за нее, и за это нужно отдать ему должное».

Напомним, в матче против «Нэшвилла» Радулов записал на свой счет две результативные передачи. Форвард набрал 21 (9+12) очко в 33 матчах текущего сезона.

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает пятую строчку. Команда набрала 42 очка.

17 декабря «Старз» на своем льду примут «Эдмонтон».