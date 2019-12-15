Сборная России объявила состав на матч с Финляндией Игра в Санкт-Петербурге начнется в 16:00.

Загрузка... Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов выбрал стартовый состав на заключительный матч Кубка Первого канала против команды Финляндии. Игра состоится на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что в матче не примет участия защитник Рушан Рафиков. Состав сборной России: Сорокин (Самонов); Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачев — Капризов; Миронов— Ожиганов, Кузьменко — В. А. Ткачев— Бурдасов; Лямкин— Марченко, В. Э. Ткачев — Якимов— Сошников; Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Семенов.