Валерий Каменский: С финнами здорово сыграли в обороне всей командой Олимпийский чемпион Валерий Каменский - о победе сборной России над командой Финляндии (2:0) в заключительном матче Кубка Первого канала.

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- Здорово сыграли в обороне всей командой. Отдача была на 100%, было видно, что ребята были заряжены на всю игру, провели ровно все три периода без провалов. Плюс уверенная игра (вратаря Ильи) Сорокина дала уверенности защитникам.

Идет второй этап подготовки к чемпионату мира, посмотрели кандидатов, тренеры сделают выводы. Расстраиваться из-за второго места на турнире не надо, есть положительные и отрицательные стороны. Первое надо сохранить, второе - искоренить, - приводит слова Каменского «РИА Новости».

Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в присутствии 67877 зрителей.

По итогам турнира российская команда набрала пять очков и заняла второе место, пропустив вперед шведскую сборную, в активе которой шесть очков в трех матчах.