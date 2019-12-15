Илья Сорокин: И без дела не стоял, и не устал Вратарь сборной России Илья Сорокин – о победе над Финляндией (2:0) в заключительном матче Кубка Первого канала.

– Жаль, что не удалось победить и взять Кубок. Увидели моменты, над которыми нужно поработать, что нужно исправить. В целом, впечатления хорошие.

– Каково играть при 70 тысячах болельщиков?

– Это здорово. Но стараешься концентрироваться на игре. Ведь если думать о том, что на тебя смотрят 70 тысяч пар глаз, вряд ли это тебе поможет. Думал больше о шайбе.

– Ребята, которые не играли на футбольном стадионе, как себя ощущали?

– Лучше у них узнать. Визуально, выглядели неплохо. Хоть и вторая игра подряд. Но ведь у финнов также, поэтому скидку тут делать не стоит.

– С финнами у вас «сухарь».

– Чуть поправили зону пятака – две игры именно с нее прилетали голы, она самая опасная. Сделали правильные выводы. Матч с финнами был хорош – и без дела не стоял, и не устал.

– Есть какие-то нюансы игры в хоккей на футбольном стадионе?

– Потолка не видно! (смеется)

– А вы обычно на него смотрите?

– Ну так, иногда, когда катаюсь.

– 19 декабря против СКА сложнее будет играть здесь или проще?

– Трудно сказать. Смотря в какой форме подойдешь. Для игрока от стадиона мало что зависит. Особенно, когда ты в гостях. Стадион – преимущество домашней команды. Сегодня он был для меня своим, а 19-го я тут в гостях буду. Игра покажет.

Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в присутствии 67877 зрителей.

По итогам турнира российская команда набрала пять очков и заняла второе место, пропустив вперед шведскую сборную, в активе которой шесть очков после трех матчей.