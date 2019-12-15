Алексей Кудашов: Надо было дожимать финнов во втором периоде

– Надо было дожимать финнов во втором периоде и спокойно играть дальше. Мы видели, как команда Финляндии играла на чемпионате мира. Сегодняшний матч не был исключением. Мы разбираем соперников, ищем ключи к победе, – приводит слова Кудашова «РИА Новости».
Напомним, что по итогам турнира российская команда набрала пять очков и заняла второе место, пропустив вперед шведскую сборную, в активе которой шесть очков в трех матчах.
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Анчелотти осталось завидовать Семаку. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ Вторник стал черным днем не только для «Зенита» и Сергея Семака. В последний момент путевку в плей-офф упустил полуфиналист предыдущего розыгрыша «Аякс», а главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, даже выведя команду из группы, лишился своего поста. 11.12.2019 17:30 Футбол Безъязычный Алексей Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев «Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Баннер, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар