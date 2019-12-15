Алексей Кудашов: Надо было дожимать финнов во втором периоде - Советский спорт
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15 декабря 2019 20:09Хоккей

Алексей Кудашов: Надо было дожимать финнов во втором периоде

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов – о победе команды над Финляндией (2:0) в заключительном матче Кубка Первого канала.

– Надо было дожимать финнов во втором периоде и спокойно играть дальше. Мы видели, как команда Финляндии играла на чемпионате мира. Сегодняшний матч не был исключением. Мы разбираем соперников, ищем ключи к победе, – приводит слова Кудашова «РИА Новости».

Напомним, что по итогам турнира российская команда набрала пять очков и заняла второе место, пропустив вперед шведскую сборную, в активе которой шесть очков в трех матчах.

С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
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