Алексей Кудашов: Надо было дожимать финнов во втором периоде Главный тренер сборной России Алексей Кудашов – о победе команды над Финляндией (2:0) в заключительном матче Кубка Первого канала.

Загрузка...

– Надо было дожимать финнов во втором периоде и спокойно играть дальше. Мы видели, как команда Финляндии играла на чемпионате мира. Сегодняшний матч не был исключением. Мы разбираем соперников, ищем ключи к победе, – приводит слова Кудашова «РИА Новости».

Напомним, что по итогам турнира российская команда набрала пять очков и заняла второе место, пропустив вперед шведскую сборную, в активе которой шесть очков в трех матчах.