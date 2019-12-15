Роман Ротенберг: Большая благодарность почти 68 тысячам болельщиков, которые пришли на матч Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился впечатлениями от заключительного матча Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии (2:0).

– На матче была замечательная энергетика. Такие мероприятия важны для популяризации хоккея. Часть этой популяризации – победа сборной России. Отработали на максимуме, хотя всегда ищем, где можно добавить.

Большая благодарность почти 68 тысячам болельщиков, которые пришли на матч. Мы работали для зрителей, – приводит слова Ротенберга «РИА Новости».

Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в присутствии 67877 зрителей.

По итогам турнира российская команда набрала пять очков и заняла второе место, пропустив вперед шведскую сборную, в активе которой шесть очков в трех матчах.