Роман Ротенберг: Большая благодарность почти 68 тысячам болельщиков, которые пришли на матч - Советский спорт
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15 декабря 2019 20:15Хоккей

Роман Ротенберг: Большая благодарность почти 68 тысячам болельщиков, которые пришли на матч

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился впечатлениями от заключительного матча Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии (2:0).

– На матче была замечательная энергетика. Такие мероприятия важны для популяризации хоккея. Часть этой популяризации – победа сборной России. Отработали на максимуме, хотя всегда ищем, где можно добавить.

Большая благодарность почти 68 тысячам болельщиков, которые пришли на матч. Мы работали для зрителей, – приводит слова Ротенберга «РИА Новости».

Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в присутствии 67877 зрителей.

По итогам турнира российская команда набрала пять очков и заняла второе место, пропустив вперед шведскую сборную, в активе которой шесть очков в трех матчах.

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