Миро Аалтонен: Это особенный момент, когда ты играешь в хоккей на таком стадионе Нападающий сборной Финляндии Миро Аалтонен поделился впечатлениями от заключительного матча Кубка Первого канала с командой России (0:2).

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- Возможно, только на футбольных матчах атмосфера бывает такой, как на матче в Петербурге. Это было действительно здорово, я получил удовольствие. Это особенный момент, когда ты играешь в хоккей на таком стадионе, было очень приятно.

У нас сегодня стояла задача обыграть сборную России, но соперник оказался слишком хорош, - приводит слова Аалтонена «РИА Новости».

Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в присутствии 67877 зрителей.

По итогам турнира российская команда набрала пять очков и заняла второе место, пропустив вперед шведскую сборную, в активе которой шесть очков в трех матчах.