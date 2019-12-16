«Филадельфия» крупно проиграла «Виннипегу», Проворов набрал одно очко «Флайерз» потерпели третье поражение подряд.

«Виннипег» обыграл «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3 (2:0, 4:2, 1:1).

По три очка в составе победителей набрали Марк Шайфли (1+2), Блэйк Уилер (1+2) и Нил Пионк (0+3).

Защитник гостей Иван Проворов провел на льду более 22 минут, отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности »-1». В активе россиянина 20 (7+13) очков в 33 матчах текущего сезона.

Победа позволила «Виннипегу» набрать 42 очка и подняться на пятое место в таблице Западной конференции. В активе «Филадельфии» 39 очков и шестое место на Востоке.

Следующие матчи команды проведут 18 декабря на своих площадках. «Виннипег» сыграет с «Каролиной», а «Флайерз» - с «Анахаймом».

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«Виннипег» — «Филадельфия» — 7:3 (2:0, 4:2, 1:1)

Голы: Элерс, 5. Сбиса, 12. Уилер, 31. Шайфле, 34. Шоу, 35. Лайне, 35. Коннор, 47. — Нисканен, 25 . Ван Римсдайк (Проворов), 40. Гостисбер, 50.