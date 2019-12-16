«Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Детройт», Прохоркин отметился результативной передачей - Советский спорт
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16 декабря 2019 06:31ХоккейНечаев Юрий

«Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Детройт», Прохоркин отметился результативной передачей

В последних 15 матчах «Детройт» потерпел 13 поражений.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на своем льду уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 2:4 (0:1, 0:2, 2:1).

В составе гостей дубль на свой счет записал Анже Копитар.

Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин провел на льду почти 13 минут, сделал результативную передачу и заработал показатель полезности »+1». Россиянин набрал 7 (4+3) очков в 15 матчах текущего сезона.

Обе команды замыкают турнирные таблицы своих конференций. «Детройт» набрал 21 очко и идет последним на Востоке, а «Лос-Анджелес» - 15-й на Западе (31).

Следующие матчи команды проведут 18 декабря. «Кингз» сыграют в гостях против «Бостона», а «Детройт» на своем льду примет «Коламбус».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы: Задина, 50. Боуи, 58. — Картер, 13. Браун, 21. Копитар, 32. Тоффоли, 47 (Прохоркин).

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