Хет-трик Кейна принес «Чикаго» победу над «Миннесотой» - Советский спорт
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16 декабря 2019 06:51ХоккейНечаев Юрий

Хет-трик Кейна принес «Чикаго» победу над «Миннесотой»

«Блэкхокс» прервали серию из четырех поражений подряд.

«Чикаго» взял верх над «Миннесотой» со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главным героем встречи стал нападающий хозяев Патрик Кейн, оформивший хет-трик. Джонатан Тэйвс отдал три результативные передачи.

У проигравших две шайбы забросил Кевин Фиала, а Райан Сутер сделал ассистентский хет-трик.

В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» расположилась на девятой позиции. В активе команды 37 очков. «Чикаго» занимает 14-е место (32).

18 декабря «Миннесота» сыграет в гостях против «Вегаса», а на следующий день «Блэкхокс» на своей площадке примут «Колорадо».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Миннесота» — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
Голы: Кейн, 8, 12, 59. Кампф, 29. Саад, 54. — Стаал, 13. Фиала, 22, 35.

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