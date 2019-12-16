Якуб Ержабек – о ситуации с гимном Чехии: Снимаю шляпу перед болельщиками Чешские болельщики исполнили гимн страны а капелла после ошибки организаторов «Кубка Первого канала».

Защитник сборной Чехии Якуб Ержабек высказался о ситуации с гимном страны перед матчем третьего тура «Кубка Первого канала» со Швецией (1:3) в Москве.

Организаторы турнира включили гимн Казахстана, после чего остановили музыку и начали искать запись чешского гимна. В это время болельщики исполнили гимн а капелла.

«Мы смотрели друг на друга немного озадаченно, – приводит iDNES.cz слова 28-летнего игрока «Витязя». – Потом музыка прервалась. Я даже не знаю, что это был за гимн. И должен сказать, что снимаю шляпу перед болельщиками за их реакцию».

Напомним, сборная Чехии набрала три очка и заняла последнее место на турнире.