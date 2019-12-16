Форвард «Торонто» Александр Керфут: Михеев умеет летать по льду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 декабря 2019 09:15ХоккейЛипкин Антон

Форвард «Торонто» Александр Керфут: Михеев умеет летать по льду

Российский нападающий набрал 18 очков в 34 матчах своего дебютного сезона в НХЛ.

Форвард «Торонто» Александр Керфут высказался о своих партнерах по звену – Илье Михееве и Пьерре Энгвалле.

«Мне комфортно играть с такими крайними форвардами, – приводит слова 25-летнего канадца официальный сайт лиги. – Они очень быстрые. Пьер и Микки умеют летать по льду, ставя в затруднение наших соперников. Они могут форсировать ход матча, взорвать его, поэтому играть против таких парней очень трудно».

Напомним, 24-летний Михеев проводит свой первый сезон в НХЛ. В 34 матчах регулярного чемпионата на его счету 18 (5+13) очков при показателе полезности «+7» и четырех минутах штрафа.

«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
UFC опубликовал проморолик к поединку Макгрегора и Серроне (видео) Президент UFC: Ян подбирается к элите легчайшего веса Петр Ян: Победа над Фейбером приблизила меня к поясу
Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Павлюченкова – лучшая из россиянок в обновленном рейтинге WTA Возняцки в своем прощального матче сыграет против Серены Уильямс Шарапова не выступит на Олимпийских играх
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
«Вашингтон» уходит в отрыв. Обзор матчей НХЛ Прошедший тур НХЛ стал настоящим пиршеством для российских болельщиков. Целых 14 матчей! 15.12.2019 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
«Краснодар» задержали, Гончаренко наказали Черту под бесславным выступлением российских клубов в групповых турнирах еврокубков сегодня подведут «Краснодар» и ЦСКА. 12.12.2019 06:00 Футбол Безъязычный Алексей
«Красная машина» проиграла запасному вратарю ЦСКА. Как шведы обыграли сборную России Фору в три шайбы отыграть не удалось. Хотя за погоню сборную России можно похвалить. 12.12.2019 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Новости
09:33 Хоккей Голкипер юниорской сборной России Егор Гуськов: Перед вторым овертаймом сил говорить уже не было
09:26 Хоккей Кейн признан первой звездой игрового дня в НХЛ
09:24 Санный спорт Наталия Гарт: Иванова может претендовать на победу в общем зачете Кубка мира
09:18 Хоккей Главный тренер юниорской сборной России: Останавливаться на этой победе не стоит
09:15 Хоккей Форвард «Торонто» Александр Керфут: Михеев умеет летать по льду
09:07 Теннис Медведев сохранил пятое место в обновленном рейтинге АТР
09:05 Хоккей Якуб Ержабек – о ситуации с гимном Чехии: Снимаю шляпу перед болельщиками
08:54 Теннис Павлюченкова – лучшая из россиянок в обновленном рейтинге WTA
08:38 Футбол Лено – о матче против «Манчестер Сити»: Спустя 4-5 минут после начала встречи игра была закончена
08:20 Футбол Сергей Игнашевич: Говорить о тотальном провале российских клубов в еврокубках не стоит
07:59 Футбол Томас Тухель: На тренировках Паредес забивает часто
07:44 Футбол Райан Гиггз: Марсьяль постоянно выглядит вялым
07:23 Хоккей «Вегас» обыграл «Ванкувер», Зыков забросил первую шайбу в сезоне
07:06 Хоккей Юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова U18
06:51 Хоккей Хет-трик Кейна принес «Чикаго» победу над «Миннесотой»
06:31 Хоккей «Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Детройт», Прохоркин отметился результативной передачей
06:15 Хоккей «Филадельфия» крупно проиграла «Виннипегу», Проворов набрал одно очко
02:00 Футбол Зидан – о матче с «Валенсией»: «Реал» никогда не сдается
01:36 Футбол «ПСЖ» в гостях разгромил «Сент-Этьен», Паредес забил первый гол за парижан
01:21 Футбол «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» и остался на 2-й позиции в серии А
Россияне стали проедать треть своих заработков
Не в коня корм? Каждый 3-й бизнес-проект, поддержанный областью, оказался провальным
С дождей, мокрого снега и гололедицы начнётся рабочая неделя в Белгородской области
Трагедия в Можге: полицию просили сломать дверь, когда Петя еще был жив
Утверждение генплана Казани снова перенесли — теперь на 2020 год
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика