Форвард «Торонто» Александр Керфут: Михеев умеет летать по льду Российский нападающий набрал 18 очков в 34 матчах своего дебютного сезона в НХЛ.

Загрузка...

Форвард «Торонто» Александр Керфут высказался о своих партнерах по звену – Илье Михееве и Пьерре Энгвалле.

«Мне комфортно играть с такими крайними форвардами, – приводит слова 25-летнего канадца официальный сайт лиги. – Они очень быстрые. Пьер и Микки умеют летать по льду, ставя в затруднение наших соперников. Они могут форсировать ход матча, взорвать его, поэтому играть против таких парней очень трудно».

Напомним, 24-летний Михеев проводит свой первый сезон в НХЛ. В 34 матчах регулярного чемпионата на его счету 18 (5+13) очков при показателе полезности «+7» и четырех минутах штрафа.