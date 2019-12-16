Форвард «Торонто» Александр Керфут: Михеев умеет летать по льду

Форвард «Торонто» Александр Керфут высказался о своих партнерах по звену – Илье Михееве и Пьерре Энгвалле.
«Мне комфортно играть с такими крайними форвардами, – приводит слова 25-летнего канадца официальный сайт лиги. – Они очень быстрые. Пьер и Микки умеют летать по льду, ставя в затруднение наших соперников. Они могут форсировать ход матча, взорвать его, поэтому играть против таких парней очень трудно».
Напомним, 24-летний Михеев проводит свой первый сезон в НХЛ. В 34 матчах регулярного чемпионата на его счету 18 (5+13) очков при показателе полезности «+7» и четырех минутах штрафа.
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