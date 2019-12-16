Роман Ротенберг: Коллеги из США и Канады удивлены, насколько у нас высокий уровень После «Кубка Первого канала» глава штаба сборной высказался о развитии хоккея в стране.

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Глава штаба сборной России Роман Ротенберг после матча с Финляндией (2:0) на стадионе «Газпром Арена» в рамках «Кубка Первого канала» высказался о развитии хоккея в стране.

«Многие наши коллеги приезжали из США и Канады и были удивлены, насколько у нас высокий уровень на сегодняшний день, – приводит слова Ротенберга официальный сайт ФХР. – Это хорошо, мы должны стремиться быть двигателями процесса, должны генерировать идеи и стремиться к тому, чтобы за нами шли. Так, программа «Красная машина» – лучшая в мире, она признана всеми экспертами, в том числе канадскими и американскими».

Напомним, национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина» была принята в 2019 году.

Сборная России набрала пять очков и заняла второе место на «Кубке Первого канала», отстав на одно очко от Швеции.