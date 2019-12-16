Александр Кожевников: На Кубке Первого канала сборная России выступила удачно - Советский спорт
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16 декабря 2019 12:54ХоккейНечаев Юрий

Александр Кожевников: На Кубке Первого канала сборная России выступила удачно

Вчера завершился второй этап Еврохоккейтура.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал свое мнение о выступлении сборной России на Кубке Первого канала.

«Если не брать игру со шведами, то сыграли на своем уровне. По тому составу, который сейчас есть в нашем чемпионате, мы выступили удачно на турнире. Звено Шипачева сыграло хорошо, остальные - в свою силу. Состав оптимальный. Кроме трех защитников, все здесь. На чемпионате мира к этому составу добавятся защитники. Задача там будет одна, а итоги мы увидим», - рассказал Кожевников Sport24.ru.

Напомним, на завершившемся Кубке Первого канала сборная России проиграла команде Швеции (3:4), по буллитам обыграла сборную Чехии (4:3 Б), а в заключительном матче оказалась сильнее финнов (2:0). Команда Алексея Кудашова набрала пять очков и заняла на турнире второе место, пропустив вперед шведов.

В общем зачете Еврохоккейтура в активе сборной России семь очков. Россияне замыкают турнирную таблицу.

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