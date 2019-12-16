Анже Копитар – о том, что обошел Гретцки: Порадуюсь, потому что его другие рекорды я не побью Словенец опередил Гретцки в списке самых результативных игроков в истории «Лос-Анджелеса».

Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:2) высказался о том, что опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров клуба.

32-летний словенец сделал дубль в ворота «красных крыльев» и поднялся на четвертое место среди самых результативных игроков «королей», оставив Гретцки пятым.

«Я уверен, что он это сделал матчей за 400, мне же потребовалось чуть больше, – приводит слова Копитара официальный сайт лиги. – Но всякий раз, когда твое имя упоминается в одном предложении с Уэйном Гретцки, это круто. Пожалуй, порадуюсь этому факту, потому что никакой из других его рекордов я не побью».

Напомним, теперь у Копитара 919 (325+594) очков в 1038 матчах за «Лос-Анджелес», в котором он проводит 14-й сезон.

Самым результативным игроком в истории клуба остается Марсель Дионн (1307). В тройку лучших также входят Люк Робитайл (1154) и Дэйв Тэйлор (1069).