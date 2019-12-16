Вадим Шипачев: Недоволен вторым местом на «Кубке Первого канала» Россия стала второй на домашнем этапе Еврохоккейтура.

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Форвард сборной России Вадим Шипачев высказался о победе над Финляндией (2:0) в заключительном матче Кубка Первого канала на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и подвел итоги турнира.

«Очень важно, что мы выиграли у Финляндии, – приводят «Известия» слова 32-летнего игрока. – Вся команда старалась, как обычно, здорово действовал вратарь (Илья) Сорокин. Но недоволен вторым местом на турнире – мы всегда стремимся побеждать».

Напомним, оба гола в ворота финнов забил форвард ЦСКА Антон Слепышев. Матч на футбольном стадионе посетили 67 877 зрителей. Россия набрала пять очков и осталась на втором месте, пропустив вперед Швецию.