Владислав Третьяк: Хочется побеждать, но важно проверить молодых и тех, кто давно не играл в сборной Россия стала второй на «Кубке Первого канала».

Загрузка...

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о выступлении сборной России на «Кубке Первого канала» в Москве.

«Всегда хочется побеждать, в любом турнире, особенно домашнем, – приводят «Известия» слова Третьяка. – Но не менее важно проверить молодежь или ребят постарше из тех, кто раньше не играл в сборной или давно в нее не вызывался».

Напомним, на домашнем этапе Еврохоккейтура сборная России проиграла Швеции (3:4) и победила Чехию (4:3 Б) в Москве, а также нанесла поражение Финляндии (2:0) на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. С пятью очками Россия стала второй, пропустив вперед Швецию.