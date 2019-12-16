Владислав Третьяк: Хочется побеждать, но важно проверить молодых и тех, кто давно не играл в сборной

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о выступлении сборной России на «Кубке Первого канала» в Москве.
«Всегда хочется побеждать, в любом турнире, особенно домашнем, – приводят «Известия» слова Третьяка. – Но не менее важно проверить молодежь или ребят постарше из тех, кто раньше не играл в сборной или давно в нее не вызывался».
Напомним, на домашнем этапе Еврохоккейтура сборная России проиграла Швеции (3:4) и победила Чехию (4:3 Б) в Москве, а также нанесла поражение Финляндии (2:0) на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. С пятью очками Россия стала второй, пропустив вперед Швецию.
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